Куртинайтис: рад, что одержал 100-ю победу с «Химками» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных в матче с саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



«Тяжелая победа. Времени на подготовку у нас практически нет, много матчей и переездов, делаем какие-то маленькие тренировки. Рад, что сегодня ребята неплохо боролись. В начале матча были проблемы в защите, но в четвёртой четверти боролись как надо.



Наконец-то мы стали забивать и штрафные, и трёхочковые, тогда играть намного легче. Сегодня показали командный баскетбол. Рад, что одержал 100-ю победу с «Химками» в Лиге ВТБ, хотя я не занимаюсь такими подсчётами и не фокусирую на этом внимание», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.