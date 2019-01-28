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Куртинайтис: рад, что одержал 100-ю победу с «Химками» в Единой лиге ВТБ

Куртинайтис: рад, что одержал 100-ю победу с «Химками» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных в матче с саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Тяжелая победа. Времени на подготовку у нас практически нет, много матчей и переездов, делаем какие-то маленькие тренировки. Рад, что сегодня ребята неплохо боролись. В начале матча были проблемы в защите, но в четвёртой четверти боролись как надо.

Наконец-то мы стали забивать и штрафные, и трёхочковые, тогда играть намного легче. Сегодня показали командный баскетбол. Рад, что одержал 100-ю победу с «Химками» в Лиге ВТБ, хотя я не занимаюсь такими подсчётами и не фокусирую на этом внимание», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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