«Бостон» прервал серию «Бруклина» из шести побед кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 112:104. «Кельты» проиграли только третью четверть (29:38).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков. 20 баллов на счету Шабазза Напьера. Рондэй Холлис-Джефферсон остановился в шаге от дабл-дабла – 14 очков и 9 подборов.

В составе победителей по 21 очку набрали Маркус Смарт и Джейлен Браун. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил центровой Эл Хорфорд. 16 очков в активе Арона Бэйнса,15 – у Маркуса Морриса.

«Бостон» (31-19) одержал шестую победу в семи матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» (27-24) прервал серию из шести выигрышей.