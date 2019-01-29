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«Бостон» прервал серию «Бруклина» из шести побед кряду

«Бостон» прервал серию «Бруклина» из шести побед кряду
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 112:104. «Кельты» проиграли только третью четверть (29:38).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков. 20 баллов на счету Шабазза Напьера. Рондэй Холлис-Джефферсон остановился в шаге от дабл-дабла – 14 очков и 9 подборов.

В составе победителей по 21 очку набрали Маркус Смарт и Джейлен Браун. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил центровой Эл Хорфорд. 16 очков в активе Арона Бэйнса,15 – у Маркуса Морриса.

«Бостон» (31-19) одержал шестую победу в семи матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» (27-24) прервал серию из шести выигрышей.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
112:104
(32:26, 28:24, 29:38, 23:16)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Смарт - 21, Браун - 21, Бэйнс - 16, Моррис - 15, Розир - 14, Хорфорд - 14, Тейтум - 6, Уонамэйкер - 3, Хэйворд - 2, Тайс, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Бруклин Нетс: Расселл - 25, Напьер - 20, Холлис-Джефферсон - 14, Кэрролл - 12, Дэвис - 8, Крик - 6, Аллен - 6, Куруч - 5, Харрис - 5, Пинсон - 3, Грэм
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