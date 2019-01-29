Моня заменит Карасёва в составе «Звёзд России» на Матче звёзд Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что форвард «Химок» Сергей Моня выступит на Матче звёзд в составе команды «Звёзды России» вместо травмированного лидера «Зенита» Сергея Карасёва.

Карасёв не успеет восстановиться до Матча звёзд, который пройдёт 17 февраля в Москве, и пропустит ещё три недели из-за повреждения стопы.

«Желаем Сергею Карасёву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звёзд «Зенита» и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим ещё много ярких матчей в его исполнении.

Заменит Карасёва в составе «Звёзд России» капитан «Химок» Сергей Моня, без которого сложно представить наш Матч звёзд. Это настоящая легенда Лиги, и все болельщики будут рады увидеть Сергея на площадке в Москве», — приводит слова Корстин пресс-служба Лиги ВТБ.