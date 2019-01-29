Плаза: перед матчем с УНИКСом «Зенит» оказался в сложном турнирном положении

Завтра, 30 января, в матче второго группового этапа Еврокубка «Зенит» примет на домашней арене УНИКС. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Жоан Плаза, напомнив о сложном турнирном положении команды. В случае поражения «Зенит» досрочно лишится шансов на выход в плей-офф турнира.

«Мы понимаем, что оказались в очень сложной турнирной ситуации. Сейчас мы должны думать только о предстоящем матче, нам нужно обыгрывать УНИКС. Конечно, даже в случае двух побед мы будем вынуждены ждать осечки Казани, но сейчас все наши мысли связаны только с завтрашней встречей. Мы должны двигаться шаг за шагом, выполнять свою работу. Сегодня с нами не работал Влад Трушкин, так что его участие в завтрашней встрече под вопросом, плюс старые травмы нескольких ребят сохраняются, но «Зенит» — не та команда, которая будет искать оправдания. Мы должны показать, на что способны. УНИКС уже обыгрывал нас дважды в этом сезоне, поэтому мы нацелены на реванш. Я также рассчитываю, что завтра наши болельщики придут поддержать нас в такой непростой для команды момент. У УНИКСа есть право на ошибку, мы свой лимит осечек уже исчерпали.



Я всегда говорю ребятам, что прежде всего мы должны становиться лучше, чем были вчера. Нужно доказать, прежде всего самим себе, что по сравнению с игрой в Казани мы стали сильнее. Мы должны шаг за шагом приближаться к ведущим командам Европы. УНИКС — одна из лучших команд Еврокубка, идёт на третьем месте Единой лиги ВТБ, и именно в матчах с такими соперниками ты можешь показать, чего ты стоишь. Завтра у нас будет возможность проверить, насколько мы изменились за прошедший месяц», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».