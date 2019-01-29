«Милуоки» и «Торонто» готовы сделать предложение по обмену Энтони Дэвиса

Вчера, 28 января, стало известно, что форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис не связывает будущее с командой из Луизианы и запросил у руководства клуба обмен. Главным претендентом на игрока называют «Лос-Анджелес Лейкерс». Также одним из первых в гонку за баскетболиста включился «Нью-Йорк Никс».

Теперь же в число команд, желающих видеть в своём составе Энтони Дэвиса, добавились лидеры Восточной конференции нынешнего сезона — «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс», сообщает Clutch Points. При этом известно, что в «Милуоки» готовы рассмотреть любые варианты обмена, за исключением сделки с участием Янниса Адетокунбо.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 41 матче, набирая 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты игрового времени.