«Милуоки» одолел «Детройт» в гостях, «Бруклин» дома обыграл «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26). «Бакс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 21 очко, 11 передач, 8 подборов, 3 перехвата и 2 блокшота. 25 очков набрал разыгрывающий «Пистонс» Реджи Джексон. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Андре Драммонд (20 очков, 13 подборов).

В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39-38). Для «Буллз» это поражение стало четвёртым кряду.