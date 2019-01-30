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«Милуоки» одолел «Детройт» в гостях, «Бруклин» дома обыграл «Чикаго»

«Милуоки» одолел «Детройт» в гостях, «Бруклин» дома обыграл «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26). «Бакс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 21 очко, 11 передач, 8 подборов, 3 перехвата и 2 блокшота. 25 очков набрал разыгрывающий «Пистонс» Реджи Джексон. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Андре Драммонд (20 очков, 13 подборов).

В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39-38). Для «Буллз» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
105:115
(22:30, 27:32, 28:27, 28:26)
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Джексон - 25, Драммонд - 20, Кеннард - 19, Гриффин - 18, Джонсон - 8, Пачулия - 6, Браун - 4, Томас - 3, Галлоуэй - 2, Робинсон, Гамильтон, Лойер, Кальдерон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Бледсо - 20, Коннотон - 16, Миддлтон - 15, Лопес - 14, Снелл - 11, Хилл - 9, Уилсон - 9, Мейкер, Смит, Браун, Вуд, Ильясова
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
122:117
(20:19, 30:35, 33:25, 39:38)
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Расселл - 30, Напьер - 24, Холлис-Джефферсон - 18, Харрис - 17, Кэрролл - 11, Аллен - 7, Куруч - 6, Дэвис - 6, Грэм - 3, Крик, Пинсон
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Паркер - 22, Маркканен - 18, Данн - 15, Портис - 12, Харрисон - 8, Селден - 6, Лопес - 4, Арчидиаконоу - 4, Блэкени - 2, Фелисио, Алкинс, Сэмпсон
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