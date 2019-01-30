Гиллу предстоит операция на тазобедренном суставе

Мощный форвард «Химок» Энтони Гилл будет прооперирован по поводу травмы тазобедренного сустава, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение было принято на основании результатов нескольких углублённых обследований в США. Там же пройдёт сама операция и реабилитация после неё. Сроки возвращения Гилла в строй станут известны после процедуры. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом»



В нынешнем сезоне 26-летний Гилл набирает по 11,5 очка и совершает по 3,5 подбора за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 12,6 очка и 4,4 подбора за 21 минуту в Единой лиге ВТБ.



Также у «Химок» на данный момент травмированы защитник Алексей Швед и мощный форвард Андрей Зубков.