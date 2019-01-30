Источник: Пашутин покинул «Канту» без разрешения

Росиийский специалист Евгений Пашутин покинул пост главного тренера итальянского «Канту» без разрешения, сообщает Sportando.



Напомним, что Пашутин сменил предыдущего наставника Душана Алимпиевича. Контракт рассчитан до окончания сезона-2019/20. В тренерский штаб Евгения войдут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев.



Сегодня, 30 января, Пашутин был представлен команде и будет руководить игрой в предстоящем матче «Автодора» с «Лейденом».



Отметим, что Евгений уже работал главным тренером «Автодора», возглавляя его в период с ноября 2017 года по май 2018-го.



Пашутин выступал за «Автодор» в течение четырёх лет во время игровой карьеры. В качестве главного тренера он ранее работал со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», а также со сборной России. Наставник дважды приводил «Локомотив-Кубань» к победе в Еврокубке и становился чемпионом Единой лиги ВТБ во главе ЦСКА.