УНИКС победил «Зенит» благодаря 19 очкам Макколлума

Казанский УНИКС на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» в матче Топ-16 Еврокубка. Казанцы с самой первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей «+9». После перерыва тенденция продолжилась, и к концу первой половины УНИКС вёл в счёте с преимуществом в 11 очков.



Во второй половине встречи «Зенит» не смог изменить ход матча, уступив сначала в третьей четверти, а затем и в заключительном игровом отрезке. Итоговый счёт встречи — 82:67 (24:15, 16:14, 22:21, 20:17) в пользу казанской команды.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Джеррод Ютофф, на счету которого 13 очков.