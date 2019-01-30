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УНИКС победил «Зенит» благодаря 19 очкам Макколлума

УНИКС победил «Зенит» благодаря 19 очкам Макколлума
Баскетбол / Еврокубок

Казанский УНИКС на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» в матче Топ-16 Еврокубка. Казанцы с самой первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей «+9». После перерыва тенденция продолжилась, и к концу первой половины УНИКС вёл в счёте с преимуществом в 11 очков.

Во второй половине встречи «Зенит» не смог изменить ход матча, уступив сначала в третьей четверти, а затем и в заключительном игровом отрезке. Итоговый счёт встречи — 82:67 (24:15, 16:14, 22:21, 20:17) в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Джеррод Ютофф, на счету которого 13 очков.

Еврокубок. Группа H. 5-й тур
30 января 2019, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
67:82
(15:24, 14:16, 21:22, 17:20)
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Ютофф - 13, Рейнольдс - 10, Скрабб - 10, Арманд - 8, Симонович - 7, Пушков - 6, Миллер-Макинтайр - 5, Воронов - 5, Усольцев - 3, Балашов, Валиев
УНИКС: Макколум - 19, Смит - 15, Морган - 12, Эджим - 9, Колесников - 8, Локкетт - 6, Клименко - 6, Понкрашов - 5, Генри - 2, Кармайкл, Шелекето, Каймакоглу
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