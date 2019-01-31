15 очков Райта не помогли «Локомотиву-Кубань» в матче с АСВЕЛом

«Локомотив-Кубань»на выезде проиграл АСВЕЛу в матче Топ-16 Еврокубка. Краснодарская команда с самой первой четверти начала уступать хозяевам паркета, уже к первому перерыву проигрывая в счёте с разницей «-6». После первого перерыва гостям удалось прибавить и отыграть отставание, даже выйдя вперёд и оставив решение исхода встречи на вторую половину.



Третья четверть стала ключевой — АСВЕЛу удался отличный рывок, от которого краснодарцам оправиться уже не удалось. Проиграв третью и четвёртую четверти «Локомотив-Кубань» уступил и в матче со счётом 61:72 (16:22, 24:15, 10:21, 11:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шарль Кауди, набравший 13 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей отличился Дорелл Райт, набравший 15 очков.