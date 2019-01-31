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15 очков Райта не помогли «Локомотиву-Кубань» в матче с АСВЕЛом

15 очков Райта не помогли «Локомотиву-Кубань» в матче с АСВЕЛом
Баскетбол / Еврокубок

«Локомотив-Кубань»на выезде проиграл АСВЕЛу в матче Топ-16 Еврокубка. Краснодарская команда с самой первой четверти начала уступать хозяевам паркета, уже к первому перерыву проигрывая в счёте с разницей «-6». После первого перерыва гостям удалось прибавить и отыграть отставание, даже выйдя вперёд и оставив решение исхода встречи на вторую половину.

Третья четверть стала ключевой — АСВЕЛу удался отличный рывок, от которого краснодарцам оправиться уже не удалось. Проиграв третью и четвёртую четверти «Локомотив-Кубань» уступил и в матче со счётом 61:72 (16:22, 24:15, 10:21, 11:14).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шарль Кауди, набравший 13 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей отличился Дорелл Райт, набравший 15 очков.

Еврокубок. Группа F. 5-й тур
30 января 2019, среда. 22:30 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
72:61
(22:16, 15:24, 21:10, 14:11)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
АСВЕЛ: Кауди - 13, Нельсон - 12, Нуа - 11, Билан - 10, Ажинса - 10, Маледон - 6, Жан-Шарль - 4, Лайти - 4, Слотер - 2, Галлью, Соу, Брики
Локомотив-Кубань: Райт - 15, Джонсон - 11, Д. Кулагин - 10, Понитка - 9, Лейси - 6, Ивлев - 4, Фридзон - 2, Апич - 2, Хвостов - 2, Щербенев, Ильницкий
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