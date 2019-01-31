Зубков — о травме: буду играть в маске, но любой удар в нос — это сразу операция

Форвард «Химок» Андрей Зубков рассказал о травме, полученной на прошлой неделе во время матча Евролиги с «Баварией»

«Это случилось как-то быстро. Мы боролись за подбор, и сзади мне прилетело с локтя. Я сразу понял, что что-то не так, потому что сразу схватился за нос, не чувствовал его, и пошла кровь. Зашёл в раздевалку, увидел, что у меня нос буквой „Z“. Наш доктор поставил его на место. Затем походил по врачам, выявили, что у меня перелом лицевой кости.

Всё несерьёзно, но придётся пару месяцев поиграть в маске. Вчера попробовал его, немножко неудобно. Сегодня первая контактная тренировка, посмотрю, как это. Надеюсь, мне не будет слишком страшно за мой нос, потому что мне сказали, что любое попадание в нос — это сразу операция. Но я буду в маске и буду стараться», — сказал Зубков на видео, опубликованном в группе «Химок» в соцсети «ВКонтакте».