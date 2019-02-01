Ребров после операции на плече и Зубков в маске. Лучшие фото победы «Химок»

31 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Жальгирисом» со счётом 74:64.

Хозяева площадки с первой четверти обозначили притязания на победу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в два очка. Третья четверть осталась за гостями, которым удалось увеличить отрыв до девяти очков, и, казалось, «Химкам» уже не удастся отыграться, однако они сумели провести ударную четвёртую четверть, в которой не только отыгрались, но и вышли вперёд. Заключительный игровой отрезок завершился со счётом 27:8.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.