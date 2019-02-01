«Детройт» обыграл «Даллас», «Орландо» — «Индиану»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (22-28) на домашнем паркете обыграл «Даллас Маверикс» (23-28) — 93:89.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Харрисон Барнс, набравший 27 очков. Лука Дончич участия в матче не принимал. В составе хозяев дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (24 балла и 10 подборов) и Андре Драммонд (24 очка и 20 подборов).

В параллельной встрече «Орландо Мэджик» (21-31) одержал домашнюю победу над «Индианой Пэйсерс» (32-19) – 107:100.

В составе победителей 30 очков набрал Терренс Росс. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Никола Вучевич (17 баллов и 10 подборов) и Джонатан Айзек (13 очков и 13 подборов). У гостей 27 баллов на счету Майлза Тёрнера, 21 – у Бояна Богдановича. Дабл-даблы в активе Даррена Коллисона (16 очков и 10 результативных передач) и Таддеуса Янга (16 баллов и 10 подборов).