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«Детройт» обыграл «Даллас», «Орландо» — «Индиану»

«Детройт» обыграл «Даллас», «Орландо» — «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (22-28) на домашнем паркете обыграл «Даллас Маверикс» (23-28) — 93:89.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Харрисон Барнс, набравший 27 очков. Лука Дончич участия в матче не принимал. В составе хозяев дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (24 балла и 10 подборов) и Андре Драммонд (24 очка и 20 подборов).

В параллельной встрече «Орландо Мэджик» (21-31) одержал домашнюю победу над «Индианой Пэйсерс» (32-19) – 107:100.

В составе победителей 30 очков набрал Терренс Росс. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Никола Вучевич (17 баллов и 10 подборов) и Джонатан Айзек (13 очков и 13 подборов). У гостей 27 баллов на счету Майлза Тёрнера, 21 – у Бояна Богдановича. Дабл-даблы в активе Даррена Коллисона (16 очков и 10 результативных передач) и Таддеуса Янга (16 баллов и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
93:89
(19:21, 26:28, 18:21, 30:19)
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Драммонд - 24, Джексон - 17, Галлоуэй - 11, Робинсон - 4, Баллок - 4, Пачулия - 4, Кальдерон - 3, Кеннард - 2, Браун, Джонсон, Томас, Лойер
Даллас Маверикс: Барнс - 27, Харрис - 15, Пауэлл - 10, Брансон - 9, Новицки - 7, Брокхофф - 7, Финни-Смит - 6, Клебер - 4, Межри - 4, Макон, Дончич
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
107:100
(24:19, 27:29, 18:25, 38:27)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Росс - 30, Огастин - 20, Вучевич - 17, Айзек - 13, Гордон - 10, Фурнье - 7, Ивунду - 7, Бамба - 3, Бриско, Грант, Берч, Фразьер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Богданович - 21, Коллисон - 16, Янг - 16, Макдермотт - 5, Самнер - 4, Джозеф - 4, Сабонис - 4, Лиф - 3, Холидей, О'Куинн, Рид
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