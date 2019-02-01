«Милуоки» обыграл «Торонто» в матче лидеров Восточной конференции

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА встретились лидеры Восточной конференции – «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака. 16 очков на счету Кавая Леонарда. Йонас Валанчюнас не принимал участия в матче из-за травмы.

В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Яннис Адетокунбо – 19 очков и 9 подборов. 18 баллов в активе Криса Миддлтона, 16 – у Ди Джея Уилсона.

«Олени» (37-13) одержали восьмую победу в девяти матчах и укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торонто» (37-16) три поражения в четырёх встречах.