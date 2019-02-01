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«Милуоки» обыграл «Торонто» в матче лидеров Восточной конференции

«Милуоки» обыграл «Торонто» в матче лидеров Восточной конференции
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА встретились лидеры Восточной конференции – «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака. 16 очков на счету Кавая Леонарда. Йонас Валанчюнас не принимал участия в матче из-за травмы.

В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Яннис Адетокунбо – 19 очков и 9 подборов. 18 баллов в активе Криса Миддлтона, 16 – у Ди Джея Уилсона.

«Олени» (37-13) одержали восьмую победу в девяти матчах и укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торонто» (37-16) три поражения в четырёх встречах.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
92:105
(25:22, 22:34, 29:31, 16:18)
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Сиакам - 28, Леонард - 16, Ибака - 12, Лоури - 10, Ванвлит - 10, Пауэлл - 10, Райт - 4, Маккоу - 2, Майлз, Ануноби, Грин, Монро, Буше
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 19, Миддлтон - 18, Уилсон - 16, Бледсо - 14, Лопес - 11, Брогдон - 11, Хилл - 10, Снелл - 6, Мейкер, Смит, Браун, Коннотон, Ильясова
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