Дончич: Порзингис может стать одним из лучших игроков НБА

Баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о переходе в его в команду форварда Кристапса Порзингиса из «Нью-Йорк Никс».

«Порзингис – потрясающий игрок. Так что всё может сложиться хорошо. Он высокий, с броском, подбирает и может делать много других вещей. Я думаю, что он может стать одним из лучших игроков лиги», – приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, «Даллас» и «Нью-Йорк Никс» провели обмен. В команду из штата Техас отправились Порзингис, Кортни Ли, Тим Хардуэй-младший. В обратном направлении последовали Уэсли Мэттьюс, Дэннис Смит-младший и ДеАндре Джордан.

В нынешнем сезоне Порзингис не провёл ни одного матча и пока продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена. В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард в среднем набирал 22,7 очка, собирал 6,6 подбора, отдавал 1,2 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 0,8 перехвата за 32,4 минуты.