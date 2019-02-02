«Автодор» после поражения от «Астаны» может снова поменять тренера

Сегодня, 2 февраля, саратовский «Автодор» потерпел поражение с разгромным счётом на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Коллектив из Саратова проиграл «Астане» со счётом 64:88. Этот матч был первым в лиге ВТБ для «Автодора», после того как команду вновь возглавил Евгений Пашутин.

Однако после сокрушительного поражения руководство саратовского клуба вновь рассматривает возможность смены наставника, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Напомним, Евгений Пашутин сменил на посту главного тренера Душана Алимпиевича. О возможных кандидатах, которые могли бы заменить Пашутина, ничего не сообщается. На данный момент «Автодор» занимает 9-е место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В активе команды 6 побед в 15 встречах.