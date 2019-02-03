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«Хьюстон», «Денвер» и «Атланта» добились гостевых побед

«Хьюстон», «Денвер» и «Атланта» добились гостевых побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил с разгромным счётом 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 43 очка, 12 подборов, 6 перехватов, 5 передач и 4 блокшота.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Миннесота Тимбервулвз» — 107:106 (29:38, 32:26, 28:24, 18:18). Трипл-даблом в составе победителей отметился центровой Никола Йокич (13 очков, 16 подборов и 10 передач).

Ещё в одном матче «Финикс Санз» дома уступил «Атланте Хоукс» со счётом 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32). Для «Финикса» это поражение стало 10-м кряду.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
98:125
(27:31, 23:32, 19:28, 29:34)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 26, Инглс - 11, Краудер - 11, О'Нил - 10, Гобер - 10, Корвер - 8, Рубио - 6, Ньянг - 6, Фэйворс - 4, Аллен - 2, Юдо - 2, Кавано - 2, Митру-Лонг
Хьюстон Рокетс: Харден - 43, Грин - 25, Риверс - 16, Фарид - 16, Эннис - 10, Гордон - 9, Илариу - 4, Такер - 2, Крисс, Найт, Кларк, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
106:107
(38:29, 26:32, 24:28, 18:18)
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Бэйлесс - 15, Денг - 11, Дьенг - 10, Уиггинс - 10, Роуз - 8, Гибсон - 8, Шарич - 6, Окоги - 4, Толливер - 3, Тиг, Канаан, Бэйтс-Диоп
Денвер Наггетс: Бисли - 22, Бартон - 20, Лайлз - 19, Моррис - 17, Йокич - 13, Эрнангомес - 8, Крэйг - 4, Пламли - 4, Миллсэп, Гудвин, Лайдон
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
112:118
(30:33, 27:25, 31:28, 24:32)
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Букер - 32, Джексон - 25, Бриджес - 20, Эйтон - 13, Убре - 11, Окобо - 9, Холмс - 2, Эванс, Терри, Кроуфорд, Андерсон, Дэниелс, Бендер
Атланта Хоукс: Коллинс - 35, Янг - 27, Дедмон - 11, Хаертер - 10, Принс - 9, Бэйзмор - 9, Лин - 8, Лень - 7, Бембри - 2, Андерсон, Дорси, Спеллмен, Картер
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