«Хьюстон», «Денвер» и «Атланта» добились гостевых побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил с разгромным счётом 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 43 очка, 12 подборов, 6 перехватов, 5 передач и 4 блокшота.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Миннесота Тимбервулвз» — 107:106 (29:38, 32:26, 28:24, 18:18). Трипл-даблом в составе победителей отметился центровой Никола Йокич (13 очков, 16 подборов и 10 передач).

Ещё в одном матче «Финикс Санз» дома уступил «Атланте Хоукс» со счётом 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32). Для «Финикса» это поражение стало 10-м кряду.