Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29). Решающей в матче стала первая половина, которую «Кингз» выиграли с преимуществом в 10 очков.

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Главным героем встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, на счету которого 34 очка. По 19 очков набрали Де'Аарон Фокс и Уилли Коли-Стайн. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов оформил Марвин Багли III.

В составе «Филадельфии» дабл-даблом отметился центровой Джоэл Эмбиид (29 очков, 17 подборов). 29 очков также набрал Джимми Батлер. 22 очка и 8 подборов в активе Бена Симмонса.