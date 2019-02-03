Дончич стал седьмым игроком в истории НБА, набравшим 1000 очков до 20-летия

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набрав 35 очков в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 1034. Таким образом, он стал седьмым игроком в истории лиги, записавшим в актив 1000 очков до того, как ему исполнилось 20 лет.



Ранее подобное удавалось только Коби Брайанту, Дуайту Ховарду, Леброну Джеймсу, Кармело Энтони, Кевину Дюранту и Девину Букеру.



Выездная встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 111:98. Дончич в ней также совершил 11 подборов, отдал 6 результативных передач и сделал 1 перехват за 33 минуты.



Защитник был выбран на драфте 2018 года под третьим номером. В дебютном сезоне набирает по 20,4 очка в среднем за игру.

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