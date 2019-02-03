Л. Дончич повторил феноменальное достижение Л. Джеймса, К. Энтони и К. Дюранта

19-летний защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, записав в актив 35 очков в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс», довёл общее количество встреч как минимум с 30 набранными очками за карьеру в НБА до семи. Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории лиги, добившимся таких показателей до того, как ему исполнилось 20 лет.



Ранее это удавалось только Кевину Дюранту (7 подобных встреч до 20-летия), Кармело Энтони (10) и Леброну Джеймсу (20).



Встреча завершилась выездной победой «Далласа» со счётом 111:98. Дончич в ней также совершил 11 подборов, отдал 6 результативных передач и сделал 1 перехват за 33 минуты.



Защитник был выбран на драфте 2018 года под третьим номером. В дебютном сезоне он набирает по 20,4 очка в среднем за игру.

Дончич стал седьмым игроком в истории НБА, набравшим 1000 очков до 20-летия