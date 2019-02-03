Боломбой получил приглашение на конкурс по броскам сверху от Единой лиги ВТБ

Как стало известно «Чемпионату», Единая лига ВТБ пригласила тяжёлого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя поучаствовать в конкурсе по броскам сверху. В интервью нашему сайту генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала об отборе на конкурс данкеров.



«Нужно, чтобы игрок закладывал сверху и попадал в хит-парады красивых моментов. Мы наблюдаем за тем, как и кто играет, и если кто-то постоянно бросает сверху, то, конечно, он нам интересен. Болельщикам это нравится. Мы обращаемся к игроку, предлагаем ему принять участие в конкурсе. Бывают и отказы: кто-то боится, что у него не получится, кто-то боится получить травму. Но, мне кажется, бояться не стоит, потому что если в игре всё получается, то здесь он будет бросать без защитника, будет репетиция. Может, будет эмоциональное напряжение и волнение, но все профессионалы, играют на серьёзном уровне, здесь не должно быть проблем. Это же шанс показать себя, заявить о себе и своём клубе», — сказала Корстин.



Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ состоится 17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.