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«Зенит» одолел «Химки», у Симоновича — 22 очка

«Зенит» одолел «Химки», у Симоновича — 22 очка
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:82.

Начало встречи осталось за гостями. Однако хозяева, проигравшие первую четверть "-7", смотрелись увереннее во второй половине встречи и в итоге смогли добиться успеха. Реализация трёхочковых бросков у химчан составила 27% (8 из 29), а у петербуржцев — 42% (11 из 26).

Весомый вклад в победу «Зенита» внёс форвард Марко Симонович, в активе которого 22 очка. Столько же очков набрал форвард «Химок» Джордан Микки.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая ЦСКА. «Зенит», одержавший четвёртую победу подряд после серии из трёх поражений, — пятый.

Единая лига ВТБ
03 февраля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
86:82
(15:22, 21:16, 25:26, 25:18)
Химки
Химки, Россия
Зенит: Симонович - 22, Арманд - 15, Скрабб - 12, Рейнольдс - 9, Ютофф - 9, Воронов - 8, Валиев - 7, Миллер-Макинтайр - 2, Пушков - 2, Балашов, Шевчук, Усольцев
Химки: Микки - 22, Томас - 15, Крокер - 15, Дженкинс - 11, Зубков - 9, Моня - 5, Маркович - 4, Бост - 1, Вяльцев, Зайцев, Губанов, Якушин
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