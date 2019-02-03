«Зенит» одолел «Химки», у Симоновича — 22 очка

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:82.



Начало встречи осталось за гостями. Однако хозяева, проигравшие первую четверть "-7", смотрелись увереннее во второй половине встречи и в итоге смогли добиться успеха. Реализация трёхочковых бросков у химчан составила 27% (8 из 29), а у петербуржцев — 42% (11 из 26).



Весомый вклад в победу «Зенита» внёс форвард Марко Симонович, в активе которого 22 очка. Столько же очков набрал форвард «Химок» Джордан Микки.



«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая ЦСКА. «Зенит», одержавший четвёртую победу подряд после серии из трёх поражений, — пятый.