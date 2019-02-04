Джонсон: «Локомотив-Кубань» не может плохо выглядеть перед своей публикой

Центровой «Локомотива-Кубань» Джауан Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Еврокубка с «Фрапорт Скайлайнерс». По словам Джонсона, команда будет играть на победу, несмотря на то что матч не будет иметь турнирного значения.



«Постараемся провести хорошую игру, которая поможет в подготовке к матчам плей-офф. Нам нужно показать умный баскетбол. «Скайлайнерс» стремятся одержать первую победу в Топ-16, однако мы намерены не позволить им этого. Да, матч не имеет турнирного значения, но «Локо» не может плохо выглядеть перед своей публикой. Сыграем на победу», — приводит слова Джауана Джонсона официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится в Краснодаре 6 февраля 2019 года. Начало — в 20:00 по московскому времени.