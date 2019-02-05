Джеймс поможет «Лейкерс» в матче с «Индианой»

В ночь с 5 на 6 февраля мск в Иниданаполисе (штат Индиана, США) состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Команде из Калифорнии в этой встрече сможет помочь форвард Леброн Джеймс, сообщает Rotoworld.

Джеймс лишь недавно восстановился после травмы паха. После этого он провёл одну встречу, в которой помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс». В матче с «Голден Стэйт» Леброн получил отдых, теперь же он вновь вернётся на паркет.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате форвард принял участие в 35 матчах, набирая в них 27,2 очка, собирая 8,5 подбора, совершая 7,2 результативные передачи и выполняя 1,3 перехвата за 34,8 минуты игрового времени в среднем.