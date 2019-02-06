37 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Торонто Рэпторс» и уступила со счётом 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Серж Ибака. В активе разыгрывающего Кайла Лоури 20 баллов.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. В активе форварда Бена Симмонса 20 очков, 7 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 6 потерь. 18 очков набрал Джимми Батлер.