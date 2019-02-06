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37 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

37 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Торонто Рэпторс» и уступила со счётом 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Серж Ибака. В активе разыгрывающего Кайла Лоури 20 баллов.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. В активе форварда Бена Симмонса 20 очков, 7 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 6 потерь. 18 очков набрал Джимми Батлер.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
107:119
(28:40, 27:32, 27:28, 25:19)
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Симмонс - 20, Батлер - 18, Коркмаз - 11, Мускала - 8, Шамет - 6, Макконнел - 4, Болден - 3, Джонсон, Хайсмит, Редик
Торонто Рэпторс: Леонард - 24, Лоури - 20, Ибака - 20, Сиакам - 16, Пауэлл - 14, Монро - 10, Райт - 8, Ванвлит - 3, Ануноби - 2, Грин - 2, Майлз, Маккоу, Лойд
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