Букер и Уокер дополнили состав участников конкурса трёхочковых на Матче звёзд

НБА сформировала полный состав участников конкурса трёхочковых на предстоящем Матче звёзд, сообщает официальный сайт лиги. В нынешнем сезоне в нём впервые выступят 10 баскетболистов. Это атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер, атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин, лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джо Харрис, атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, атакующий защитник «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон, мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер.



Букер является победителем прошлогоднего конкурса, а Сет Карри, Грин, Харрис и Хилд будут участововать состязании снайперов впервые в карьере.

Джон Коллинз и Деннис Смит – среди участников конкурса данков на Матче звёзд НБА