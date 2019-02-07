«Лейкерс» теряют надежду, что смогут заполучить Энтони Дэвиса до дедлайна

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» сомневается, что договорится с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене форварда Энтони Дэвиса до дедлайна на обмены, который наступит в НБА 7 февраля, сообщает ESPN.

Президент калифорнийцев Мэджик Джонсон и генеральный менеджер клуба из штата Луизиана Делл Демпс не связывались вчера, 6 февраля, чтобы обсудить сделку.

В последнем варианте обмена «Лейкерс» предложили «Пеликанс» за Дэвиса и форварда Соломона Хилла защитников Лонзо Болла, Джоша Харта и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, форвардов Брэндона Ингрэма и Кайла Кузму, центрового Ивицу Зубаца, а также два драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Контракт Дэвиса с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.