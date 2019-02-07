«Нью-Орлеан» может оставить Дэвиса в резерве до конца сезона

«Нью-Орлеан Пеликанс» может оставить форварда Энтони Дэвиса в резервном составе до конца нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Hoopshype. По информацуии источника, команда может так сделать в случае, если Дэвис не будет обменян до дедлайна, который наступает сегодня, 7 февраля.



Клуб рассчитывает таким образом созранить Дэвиса в здоровом состоянии, тем самым повысив шансы на успешный и выгодный обмен форварда. Дэвис в подобной ситуации планирует обратиться в профсоюз игроков.



В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.



Контракт Дэвиса с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.