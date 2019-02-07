«Лейкерс» расстались с Зубацем и Бизли, выменяв их в «Клипперс» на Мускалу

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в преддверии дедлайна совершило обмен с участием другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». «Озёрные» расстались с форвардом Майклом Бизли и центровым Ивицей Зубацем, получив взамен Майка Мускалу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Сделка освобождает место в ростере «Лейкерс» и позволит команде подписать игроков с рынка отказов. По словам Войнаровски, в клубе изучают возможность подписания контракта с Кармело Энтони.

Что касается игроков, отправившихся в «Клипперс», то отметим, что нынешний сезон пока был лучшим в карьере Ивицы Зубаца, хорват в среднем набирал 8,5 очка и собирал 4,9 подбора за 15,6 минуты игрового времени в среднем.