«Портленд» победил «Сан-Антонио», несмотря на 35 очков Дерозана

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 127:118 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую «Портленд» выиграл 39:23. Хозяева набрали из трёхсекундной 62 очка, пропустив 48, хотя проиграли борьбу за подборы 33-43 и реализовали 36% трёхочковых против 57% у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал атакующий защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан. У победителей отличился атакующий защитник Си Джей МакКоллум, набравший 30 очков.



Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции 4-е место с соотношением побед и поражений 33-21, а «Спёрс» – 7-е (32-25).