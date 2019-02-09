Трёхочковые де Коло и Препелича — в видеообзоре матча ЦСКА — «Реал»

В Москве завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал». Первая четверть завершилась в пользу «армейцев» — 22:20, но уже во второй десятиминутке «Реал» вырвался вперёд — 40:34.

После большого перерыва ЦСКА вновь вернул себе лидерство и к концу третьей четверти повёл в счёте — 64:61. Заключительный игровой отрезок прошёл в плотной борьбе, и победитель встречи определился лишь в последние секунды. Немного удачливее в этот момент оказался ЦСКА, оформивший победу со счётом 82:78.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Нандо де Коло, набравший 21 очко, ещё 15 очков набрал Кори Хиггинс. У «Реала» 20 баллов записал в свой актив Энтони Рэндольф.

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