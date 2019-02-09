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«Филадельфия» победила «Денвер», «Чикаго» — «Бруклин»

«Филадельфия» победила «Денвер», «Чикаго» — «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (35-20) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (37-18) — 117:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джей Джей Редик, набравший 34 очка. Дабл-дабл из 15 баллов и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид. На счету Тобиаса Харриса, недавно перешедшего из «Лос-Анджелес Клипперс, 14 очков. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 27 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (13-42) на выезде одержал убедительную победу над «Бруклин Нетс» (29-28) — 125:106.

В составе победителей дабл-дабл из 31 очка и 18 подборов оформил Лаури Маркканен. 26 баллов на счету Зака Лавина, 18 – у Отто Портера. У «Нетс» 23 очка на счету Д’Анджело Расселла.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
117 : 110
(33:23, 23:33, 27:26, 34:28)
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Редик - 34, Батлер - 22, Эмбиид - 15, Харрис - 14, Симмонс - 12, Эннис - 6, Макконнел - 4, Коркмаз - 4, Марьянович - 4, Скотт - 2, Джонсон, Болден
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 23, Бартон - 14, Лайлз - 13, Бисли - 12, Пламли - 10, Моррис - 7, Эрнангомес - 4, Крэйг, Гудвин, Вандербилт, Лайдон, Уэлш
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
106 : 125
(27:32, 21:23, 32:38, 26:32)
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Харрис - 19, Краббе - 19, Аллен - 12, ЛеВерт - 11, Кэрролл - 7, Грэм - 6, Холлис-Джефферсон - 4, Куруч - 3, Дэвис - 2, Напьер
Чикаго Буллз: Маркканен - 31, Лавин - 26, Портер - 18, Данн - 14, Лопес - 12, Селден - 11, Луваву-Кабарро - 8, Фелисио - 5, Харрисон, Блэкени, Сэмпсон, Арчидиаконоу
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