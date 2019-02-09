«Филадельфия» победила «Денвер», «Чикаго» — «Бруклин»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (35-20) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (37-18) — 117:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джей Джей Редик, набравший 34 очка. Дабл-дабл из 15 баллов и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид. На счету Тобиаса Харриса, недавно перешедшего из «Лос-Анджелес Клипперс, 14 очков. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 27 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (13-42) на выезде одержал убедительную победу над «Бруклин Нетс» (29-28) — 125:106.

В составе победителей дабл-дабл из 31 очка и 18 подборов оформил Лаури Маркканен. 26 баллов на счету Зака Лавина, 18 – у Отто Портера. У «Нетс» 23 очка на счету Д’Анджело Расселла.