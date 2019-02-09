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Уолл: Брэдли Билл должен быть в старте Матча звёзд НБА

Уолл: Брэдли Билл должен быть в старте Матча звёзд НБА
Баскетбол / НБА

Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил был выбран в качестве одного из участников предстоящего Матча всех звёзд НБА. Но его напарник по команде Джон Уолл считает, что Бил должен попадать в стартовую пятёрку, а не становиться запасным.

«По моему мнению, он должен быть в старте Матча звёзд из-за статистики, какая у него есть, и из-за того, как он тащит команду. Никто из защитников не может похвастаться подобным, кроме, наверное, Джеймса Хардена», — цитирует Уолла Clutch Points.

В нынешнем сезоне Билл за игру набирает 24,9 очка и делает 5,1 подбора, выходя на площадку на 37,3 минуты.

Напомним состав команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА.

Стартовая пятёрка:

Леброн Джеймс
Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»)
Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»)
Кавай Леонард («Торонто Рэпторс»)
Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Запас:

Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»)
Клэй Томпсон («Голден Стэйт»)
Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»)
Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»)
Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»)
Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»)
Дуэйн Уэйд («Майами Хит»).

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