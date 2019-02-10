Куртинайтис: «Химки» достаточно сильны, чтобы обыграть «Локомотив-Кубань»

Завтра, 11 февраля, «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ примут на домашней арене «Локомотив-Кубань». В преддверии встречи ожиданиями поделился главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

«В начале сезона у «Локомотива» были проблемы, вследствие чего произошла смена тренера. Сейчас команда играет хорошо, хорошо защищается и быстро нападает, любит быстрые отрывы и раннее нападение. В составе подобраны индивидуально сильные игроки, и это сложный соперник, но мы к нему готовы.

Мы достаточно сильны, чтобы обыграть «Локомотив», особенно на своей площадке. Предстоящий матч станет для нас ещё одной встречей Евролиги, потому что «Локомотив» соответствует этому уровню. Мы должны собраться, как на Евролигу. После тяжёлой, но очень нужной победы над «Будучностью» мы зарядились хорошими эмоциями и ждём игры с «Локо», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».