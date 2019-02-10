Плаза: в «Зените» мы строим новую культуру, новый характер

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» — 79:68 (27:23, 24:13, 23:13, 5:19).



«Я часто говорю своей команде, что нужно настраиваться и бороться с командой вне зависимости от её положения в турнирной таблице. Думаю, что в целом мы играли неплохо, знали, что делать на площадке. Но третья четверть была довольно плохая: мы не набирали очки, которые должны были. Что касается заключительного отрезка, то здесь есть и моя вина. Я позволил поиграть молодым ребятам, которые ещё не выступали на таком уровне.



Сейчас в «Зените» мы строим новую культуру, новый характер: неважно, побеждаешь ли ты «+30» или «+2», неважно, против лидера ты играешь или команды из нижней части таблицы — ты должен настраиваться на каждую игру», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.