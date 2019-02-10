Вергун: рад, что мы поняли, как остановить нападение «Зенита»

Главный тренер белорусского клуба «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Думаю, что в середине встречи мы почувствовали тот ритм и попали броски в том режиме, в котором мы стремимся играть. И это единственное, что я бы выделил сегодня из положительного. Тяжело возвращаться в игру, когда против соперника такого уровня ты пытаешься отыграть «-20». Против нас играла сильная команда, и я очень рад, что мы поняли, как остановить её нападение», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 79:68 (27:23, 24:13, 23:13, 5:19).