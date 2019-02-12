«Денвер» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Майами»

В заключительном матче игрового дня регулярного НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Майами Хит» — 103:87.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов. Он реализовал 3 броска из 3 из-за дуги. Также 23 балла на счету Малика Бизли (5 из 7 из-за дуги). 17 очков в активе Монте Морриса.

В составе «Хит» 15 очков набрал Джастис Уинслоу, 14 – Джеймс Джонсон, 12 – Джош Ричардсон.

«Денвер» (38-18) прервал серию из трёх поражений. «Наггетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Майами» (25-30) потерпел шестое поражение в семи матчах и вылетел из зоны плей-офф на Востоке.