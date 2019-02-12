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«Денвер» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Майами»

«Денвер» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Майами»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Майами Хит» — 103:87.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов. Он реализовал 3 броска из 3 из-за дуги. Также 23 балла на счету Малика Бизли (5 из 7 из-за дуги). 17 очков в активе Монте Морриса.

В составе «Хит» 15 очков набрал Джастис Уинслоу, 14 – Джеймс Джонсон, 12 – Джош Ричардсон.

«Денвер» (38-18) прервал серию из трёх поражений. «Наггетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Майами» (25-30) потерпел шестое поражение в семи матчах и вылетел из зоны плей-офф на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
103 : 87
(35:27, 19:22, 29:21)
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Бисли - 20, Моррис - 17, Бартон - 11, Пламли - 11, Маррей - 10, Миллсэп - 9, Крэйг - 2, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Майами Хит: Уинслоу - 15, Джонсон - 14, Ричардсон - 12, Олиник - 11, Уэйтерс - 11, Уэйд - 8, Макгрудер - 8, Уайтсайд - 6, Адебайо - 2, Андерсон, Хаслем, Робинсон
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