Бывший генменеджер «Кавс»: Леброн никогда не вмешивался в формирование состава

Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин опроверг слух, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказывает существенное влияние на принятие решений относительно обменов и заключения контрактов.

«Джеймс никогда не пытался вмешаться в формирование состава. Конечно, мы разговаривали о том, что нужно команде, но я обсуждал это также с Кевином Лавом и Кайри Ирвингом. Леброн не врывается в офис, вышибая дверь и говоря: «Я хочу» или «Мне нужно». Он так не работает», — сказал Гриффин во время подкаста The Sedano Show.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НБА калифорнийцы на выезде сыграют с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится 13 февраля и начнётся в 3:30 мск.