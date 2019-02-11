Болельщики «Филадельфии» скандировали Леброну Джеймсу «Коби лучше тебя»

Болельщики «Филадельфия Сиксерс» в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» начали скандировать в адрес форварда соперника Леброна Джеймса лозунг «Коби лучше тебя».



Коби Брайант провёл в составе «Лейкерс» всю 20-летнюю карьеру в лиге после того, как был выбран на драфте 1996 года под 13-м номером. Он пять раз становился чемпионом НБА, однажды признавался MVP сезона и дважды – MVP финальной серии.



Джеймс выступает за «Лейкерс» первый сезон после того, как ранее защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Он был выбран под первым номером на драфте 2003 года, трижды завоевывал чемпионский титул четыре раза получал приз MVP сезона и три раза – MVP финала.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 120:143. Джеймс в ней набрал 18 очков, совершил 10 подборов и отдал 9 передач за 33 минуты.

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