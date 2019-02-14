Победитель конкурса слэм-данков Матча звёзд Лиги ВТБ получит 500 тыс. рублей

В воскресенье, 17 февраля, в Москве состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Это будет первая баскетбольная игра на только что открывшейся «ВТБ Арене». Помимо главного матча, в котором сойдутся «Звёзды России» и «Звёзды Мира», будут проведены игра знаменитостей, игра молодых звёзд, конкурсы по броскам сверху и состязание в 3-очковых бросках.



«ВТБ Капитал Инвестиции» выступит партнёром конкурса слэм-данков. Глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов вручит победителю конкурса чек номиналом 500 тыс. рублей.



Организаторы Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ готовят шоу мирового уровня. Ведущий — Иван Ургант, хедлайнер — группа «Каста».