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«Орландо» в гостях разгромил «Нью-Орлеан», «Атланта» дома обыграла «Лейкерс»

«Орландо» в гостях разгромил «Нью-Орлеан», «Атланта» дома обыграла «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил с разгромным счётом 88:118 (17:39, 29:24, 15:29, 27:26). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов. 22 очка набрал защитник Эван Фурнье, по 20 — у Аарона Гордона и Джонатана Айзека.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18). Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 16 передач, 11 подборов, 3 перехвата и 1 блокшот.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
88 : 118
(17:39, 29:24, 15:29, 27:26)
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Мур - 19, Холидей - 16, Рэндл - 15, Фрейзер - 10, Миллер - 9, Окафор - 8, Джексон - 6, Дэвис - 3, Уильямс - 2, Кларк, Джонсон, Диалло, Хилл
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Фурнье - 22, Гордон - 20, Айзек - 20, Ивунду - 8, Берч - 6, Мартин - 3, Бриско - 3, Росс - 3, Джефферсон - 2, Огастин - 2, Грант - 2, Фразьер - 2
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
117 : 113
(38:32, 27:37, 35:26, 17:18)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 22, Коллинс - 22, Принс - 17, Дедмон - 12, Картер - 11, Лень - 11, Спеллмен - 6, Бембри - 6, Хаертер - 5, Бэйзмор - 5, Андерсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Кузма - 19, Ингрэм - 19, Баллок - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Рондо - 13, Макги - 6, Харт, Чендлер, Стивенсон, Вагнер, Мускала
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