«Орландо» в гостях разгромил «Нью-Орлеан», «Атланта» дома обыграла «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил с разгромным счётом 88:118 (17:39, 29:24, 15:29, 27:26). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов. 22 очка набрал защитник Эван Фурнье, по 20 — у Аарона Гордона и Джонатана Айзека.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18). Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 16 передач, 11 подборов, 3 перехвата и 1 блокшот.