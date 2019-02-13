Плаза: матчи с соперниками вроде ВЭФа всегда опасны

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом, который его команда проведёт завтра, 14 февраля.

«Хотим уйти на паузу на матчи сборных в хорошем настроении. Я просматривал первый матч в Риге, это был непростой выезд, по сути, исход игры решался в последней четверти. У ВЭФ довольно неплохой состав, есть хорошие снайперы, есть мощные ребята для борьбы под кольцом, рижане агрессивно защищаются. Мы должны показать нашим фанатам и самим себе, что наша игра становится всё лучше. Нельзя допустить того, что случилось, например, в Хорватии. Я всегда требую от игроков стопроцентной отдачи в каждой игре. Нельзя одерживать победы, выкладываясь на половину.

Матчи с соперниками вроде ВЭФ всегда опасны. Такие команды приезжают без давления. Если рижане проиграют, никто их в этом не обвинит – все скажут, что результат закономерен, логичен. В такой ситуации ты можешь получать стопроцентное удовольствие от игры, тебе в определённом смысле нечего терять. Мы же не имеем права на ошибку. Я хочу видеть характер своей команды в каждом матче. Его нельзя купить в супермаркете за углом, ты должен вырабатывать его через игры и тренировки. Но когда ты не смотришь на соперника, забываешь, что за команда перед тобой, а отталкиваешься от своей игры, тебя практически невозможно остановить», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».