Уолтон не будет уволен до конца сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон останется на своём посту как минимум до конца нынешнего чемпионата, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брэд Тёрнер. Специалист пользуется поддержкой менеджмента и получит кредит доверия до окончания сезона.

На данный момент «Озёрные» занимают десятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 28 побед при 29 поражениях. В предыдущем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде сенсационно уступил «Атланте Хоукс». Это поражение стало четвёртым в пяти встречах.

Что касается непосредственно Уолтона, то он работает в «Лейкерс» с 2016 года. За это время он провёл во главе команды в общей сложности 221 матч в регулярном чемпионате, победив в них 89 раз и уступив в 132 случаях.