«Майами» победил «Даллас», «Денвер» вырвал победу у «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (26-30) одержал выездную победу над «Даллас Маверикс» (26-31) — 112:101.

Самым результативным игроком встречи стал ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов на счету Джастиса Уинслоу. На счету Диона Уэйтерса 20 очков. В составе «Далласа» 20 баллов в активе Тима Хардуэя-младшего. Лука Дончич остановился в шаге от дабл-дабла – 18 очков, 12 подборов и 9 результативных передач.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» (39-18) на домашнем паркете взял верх над «Сакраменто Кингз» (30-27) — 120:118. При счёте 118:118 на последней секунде встречи два очка набрал центровой хозяев Никола Йокич.

Он оформил трипл-дабл из 20 баллов, 18 подборов и 11 результативных передач. На счету Пола Миллсэпа дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. Айзея Томас в дебютном матче за Денвер» собрал коллекцию из 8 баллов, 2 передач и 2 потерь. В составе «Сакраменто» 25 очков на счету Бадди Хилда.