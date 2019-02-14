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«Майами» победил «Даллас», «Денвер» вырвал победу у «Сакраменто»

«Майами» победил «Даллас», «Денвер» вырвал победу у «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (26-30) одержал выездную победу над «Даллас Маверикс» (26-31) — 112:101.

Самым результативным игроком встречи стал ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов на счету Джастиса Уинслоу. На счету Диона Уэйтерса 20 очков. В составе «Далласа» 20 баллов в активе Тима Хардуэя-младшего. Лука Дончич остановился в шаге от дабл-дабла – 18 очков, 12 подборов и 9 результативных передач.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» (39-18) на домашнем паркете взял верх над «Сакраменто Кингз» (30-27) — 120:118. При счёте 118:118 на последней секунде встречи два очка набрал центровой хозяев Никола Йокич.

Он оформил трипл-дабл из 20 баллов, 18 подборов и 11 результативных передач. На счету Пола Миллсэпа дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. Айзея Томас в дебютном матче за Денвер» собрал коллекцию из 8 баллов, 2 передач и 2 потерь. В составе «Сакраменто» 25 очков на счету Бадди Хилда.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
101 : 112
(25:29, 33:28, 16:32, 27:23)
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 20, Дончич - 18, Новицки - 12, Клебер - 11, Харрис - 9, Пауэлл - 6, Брансон - 6, Брокхофф - 6, Финни-Смит - 5, Джексон - 4, Ли - 2, Межри - 2, Бёрк
Майами Хит: Уэйд - 22, Уэйтерс - 20, Ричардсон - 14, Джонсон - 12, Уинслоу - 11, Олиник - 10, Адебайо - 10, Макгрудер - 7, Уайтсайд - 6, Андерсон, Хаслем, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
120 : 118
(30:41, 28:28, 35:22, 27:27)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Миллсэп - 25, Бисли - 21, Йокич - 20, Бартон - 13, Моррис - 10, Маррей - 10, Томас - 8, Пламли - 8, Лайлз - 3, Крэйг - 2, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Хилд - 25, Барнс - 19, Богданович - 16, Фокс - 15, Бьелица - 13, Багли III - 11, Коли-Стайн - 8, Джайлс - 7, Феррелл - 4, Мейсон, Бёркс, Брюэр, Куфос
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