Харден повторил феноменальное достижение Чемберлена

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 42 очка в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:121).

Эта игра стала для Хардена 31-й подряд, в которой он набрал как минимум 30 очков. Таким образом, 29-летний баскетболист повторил феноменальное достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, установленное в 1962 году.

Серии Уилта и Джеймса — вторые по продолжительности в истории НБА. Автором рекорда тоже является Чемберлен, который в 1961-1962 годах набирал 30 и более очков в 65 матчах кряду.

В нынешнем сезоне средняя результативность Хардена составляет 36,6 очка. Он является лидером НБА по этому показателю. Второе место занимает форвард «Оклахома Сити Тандер» Пол Джордж (28,7).