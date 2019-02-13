Макгрэйди: сейчас Брайант смог бы набрать 100 очков в одном матче

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэйди поделился мнением о высокой результативности игроков в современной НБА.

«Статистика изменилась из-за правил. В современной НБА у атакующего игрока есть преимущество. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук очень талантливы. Харден сейчас является лучшим по игре один на один. Если его нельзя касаться, как можно помешать ему бросать?

Сомневаюсь, что эти парни смогли бы делать то же самое в моё время или в эру Майкла Джордана. Тогда оборона была очень жёсткой. Думаю, сейчас Коби Брайант смог бы набрать 100 очков в одном матче», — сказал Макгрэйди в эфире телеканала ESPN.

Рекорд по набранным очкам в одной игре принадлежит легендарному центровому Уилту Чемберлену (100). Второе место занимает Брайант (81).