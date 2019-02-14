Гарлон Грин покидает «Химки»

Американский защитник Гарлон Грин покидает подмосковные «Химки» в связи с окончанием срока действия контракта клуба с игроком, сообщает официальный сайт команды. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.



В общей сложности Гарлон Грин провёл в составе подмосковной команды 15 матчей, в которых в среднем набирал 5,2 очка, отдавал 0,6 результативной передачи и совершал 1,7 подбора за игру.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Гарлон принял участие в четырёх матчах, в среднем набирая 7,8 очка за игру. Грин подписал контракт с «Химками» в ноябре 2018 года, после того как защитника отчислили из состава команды Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс».