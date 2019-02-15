«Нью-Йорк» прервал рекордную в истории организации серию из 18 поражений

«Нью-Йорк Никс» победил на выезде «Атланту Хоукс» со счётом 106:91 в матче регулярного чемпионата НБА после того, как проиграл 18 предыдущих встреч. Эта серия поражений стала рекордной для «Нью-Йорка» в рамках одного сезона. Предыдущий худший результат составлял 16 поражений подряд в сезоне-2014/15. Абсолютным антирекордом «Никс» является серия из 20 проигранных матчей, которая началась в сезоне-1984/85, а завершилась в сезоне-1985/86.



При этом у «Нью-Йорка» продолжается серия из 17 поражений в домашних встречах, которая также является рекордной.



На данный момент «Никс» с соотношением выигранных и проигранных встреч 11-47 занимают 15-е место в Восточной конференции и 29-е в НБА. Худшие показатели имеет только «Финикс Санс».

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