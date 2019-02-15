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«Орландо» разгромил «Шарлотт», «Никс» прервали серию из 18 поражений

«Орландо» разгромил «Шарлотт», «Никс» прервали серию из 18 поражений
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» (27-32) на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» (27-30) — 127:89.

В составе победителей 21 очко набрал Терренс Росс. Дабл-даблами отметились Никола Вучевич (17 баллов и 11 подборов) и Аарон Гордон (10 очков и 11 подборов). У «Хорнетс» 15 баллов в активе Малика Монка, 14 – у Джереми Лэмба.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Никс» (11-47) прервал серию из 18 поражений, взяв на выезде верх над «Атлантой Хоукс» (19-39) — 106:91.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Хоукс» Дуэйн Дедмон, набравший 21 очко. Трэй Янг оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 результативных передач.

В составе победителей 19 очков набрал Деннис Смит. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 10 баллов и 13 подборов. Оба игрока перед дедлайном перешли из «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
127 : 89
(33:18, 38:18, 27:31, 29:22)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Росс - 21, Вучевич - 17, Айзек - 16, Фурнье - 12, Ивунду - 11, Гордон - 10, Огастин - 8, Берч - 8, Мартин - 6, Бриско - 6, Грант - 6, Фразьер - 4, Джефферсон - 2
Шарлотт Хорнетс: Монк - 15, Лэмб - 14, Зеллер - 13, Уокер - 10, Батюм - 9, Бриджес - 6, Мэк - 6, Уильямс - 5, Камински - 5, Эрнангомес - 4, Грэм - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
91 : 106
(13:28, 38:26, 22:28, 18:24)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Дедмон - 21, Янг - 16, Бэйзмор - 16, Принс - 10, Коллинс - 8, Спеллмен - 6, Лень - 6, Картер - 4, Андерсон - 2, Бембри - 2, Хаертер, Пойтресс
Нью-Йорк Никс: Смит - 19, Аллен - 14, Дженкинс - 14, Дотсон - 13, Корнет - 11, Джордан - 10, Нокс - 9, Трир - 6, Робинсон - 6, Вонле - 4, Хикс, Томас
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