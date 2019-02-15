Лукич: ещё не справились с накопленной усталостью после Кубка России

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Наш коллектив ожидает тяжёлая игра с «Локомотивом». Несколько дней назад соперник провел, пожалуй, лучший матч под руководством нового тренера. Краснодарцы играли с большой энергией, принимали правильные тактические решения, терпели и добились победы над «Химками».



Что касается нашей команды, то мы ещё не справились с накопленной усталостью после Кубка России», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Встреча состоится сегодня, 15 февраля 2019 года, в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.